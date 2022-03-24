Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 18:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan milli boksörlere tebrik
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nı 10 madalyayla tamamlayan milli sporcuları tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nı 10 madalyayla tamamlayan milli sporcular için tebrik mesajı yayınladı.
Kasapoğlu mesajında, "Hırvatistan'ın Porec kentinde yapılan 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nı 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 10 madalyayla tamamlayan milli sporcularımızı yürekten kutluyorum. Milli sporcularımız, elde ettikleri başarılarla bizleri gururlandırdı. Geleceğe umutla bakmamıza vesile olan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Hırvatistan Mehmet Muharrem Kasapoğlu Milli Sporcular
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