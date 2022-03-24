Bakan Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nı 10 madalyayla tamamlayan milli sporcular için tebrik mesajı yayınladı.

Kasapoğlu mesajında, "Hırvatistan'ın Porec kentinde yapılan 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nı 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 10 madalyayla tamamlayan milli sporcularımızı yürekten kutluyorum. Milli sporcularımız, elde ettikleri başarılarla bizleri gururlandırdı. Geleceğe umutla bakmamıza vesile olan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.