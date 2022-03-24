Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 18:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Devre mülke yeni düzenleme: Genel Kurul'da kabul edildi
[Fotoğraf: Getty Images]
Tüketicinin korunmasına yönelik kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Devre mülk satışlarında yaşanan mağduriyetleri gidermeyi amaçlayan değişiklikle ön ödemeli devre mülk ve devre tatil satışı yapılamayacak.
Tüketicinin korunmasına ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Devre mülk ve devre tatil satışları yeniden düzenlenecek. Yaşanan mağduriyet ve şikayetlerin önüne geçilecek.
Yeni düzenleme ile ön ödemeli olarak satılan konutların sözleşmede belirlenen tarihte tüketicilere teslim edilmesi zorunlu olacak. Teslim süresi 48 ayı geçemeyecek.
Ön ödemeli devre mülk satışı yasaklanıyor
Ön ödemeli usulle devre mülk satışı yasaklanacak. Devre mülk satışları kat mülkiyeti kanununa göre yapılacak. Devre tatil sözleşmelerinde azami süre 10 yıl olacak.
Artık ön ödemeli devre tatil satışları da yapılamayacak. Tüketici hakem heyetleri de daha aktif hizmet için yeniden yapılandırılacak.
Etiketler: Tüketici Hakları
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