Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 20:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
HDP'li Murat Sarısaç'a 1,5 yıl hapis cezası verildi
[Fotoğraf: AA]
HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'a sosyal medyadaki paylaşımlarından dolayı 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.
Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, Murat Sarısaç hakkında, 2010-2015'te sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle açılan davanın karar duruşması bugün görüldü.
Van 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Sarısaç'ın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasıyla cezalandırılarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
Sarısaç'ın adli sicil kaydında yer alan "Kamu Davasının Ertelenmesi" dosyasına da ihbarda bulunuldu.
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