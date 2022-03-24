Türk siyasi hayatında derin izler bıraktı. Büyük Birlik Partisi Kurucu Lideri Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 13'üncü yıl dönümünde bir kez daha özlemle anılıyor.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici TRT Haber'e konuk oldu, dava arkadaşı Muhsin Yazıcıoğlu'nu ve siyasi liderliğini anlattı.

Dava arkadaşı Muhsin Yazıcıoğlu’nu ve siyasi liderliğini anlattı

Yazıcıoğlu'nun Türk Gençliği ile ilgili hayalini de paylaştı.

“Ben bir elinde bilgisayar ama diğer elinde Kuran-ı Kerim olan bir Alperen gençlik istiyorum. İnançlarımıza, değerlerimize, Türk kültürüne sahip olacak ama diğer taraftan da çağın ilmi ile çağı hazırlayacak bir gençlik hayal ediyordu."

Komisyon çalışması sürüyor

Mustafa Destici Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazayla ilgili olarak Adalet Bakanlığı ve Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının takibinde kurulan 9 kişilik komisyonun çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Destici, “Ümidimiz bu başından beri bu olayın hatası ihmali kusuru kasti tüm yönleriyle hukuk içerisinde ortaya çıkarılıp hak edenlerin mutlaka ceza alması için takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

