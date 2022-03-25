Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 00:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Binali Yıldırım, Özbekistan Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi
[Fotoğraf: AA]
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Özbekistan'da düzenlenen Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'na katıldı. Yıldırım, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından da kabul edildi.
AK Parti Genel Başkan Vekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Özbekistan'daki Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'na katıldı.
Forum kapsamında düzenlenen etkinliklerle karşılıklı yatırım ve ticaret fırsatları ele alındı.
Yıldırım, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından da kabul edildi.
Özbekistan-Türkiye stratejik ortaklık ilişkilerinin mevcut seviyesinden duyduğu memnuniyet dile getiren Mirziyoyev, iki ülke arasındaki ticaret hacminin giderek arttığını, ülkeler arasındaki kültürel ve insani ilişkilerin güçlendiğini belirtti.
Etiketler: Özbekistan
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