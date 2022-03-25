2023 seçimlerinin hazırlıkları, şehir bazında değerlendirmeler, Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeler...

Tüm bu başlıklar MHP belediye başkanlarının Antalya'daki hafta sonu kampında ele alınacak.

Belediyelerin performans ve hedefleri değerlendirilecek

Kampa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlık edecek. Belediye başkanları kampın yapılacağı otele bugün giriş yapıyor. kampta öncelikli gündem MHP’li belediyelerin performansları olacak.

Kamp öncesi belediye başkanlarından üç yıllık faaliyet raporu hazırlamaları istendi. Hafta sonu hem bu raporlar hem de 2024'teki yerel seçimler öncesi hedefler değerlendirilecek.

Belediye başkanlarından sahada olmaları istenecek

Kampta "Cumhur İttifakı" vurgusu öne çıkacak. MHP lideri Bahçeli, belediye başkanlarından 2023 seçimleri öncesi sahada olmalarını isteyecek.

Belediye başkanları kampında MHP'nin bu yıl yapacağı siyasi çalışmalar da konuşulacak.