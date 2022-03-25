Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 07:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Soylu'dan şehit asker için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de eğitim alanındaki silah kazası sonucu şehit olan Havacı Uzman Çavuş Mahmut Güleş için başsağlığı mesajı yayımladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, şehit Mahmut Güleş için taziye mesajı yayımladı.
"Şehidimizin makamı ali olsun inşallah"
Bakan Soylu, "İzmir'de yaşanan elem kaza sonucu şehit düşen kahraman evladımız Mahmut Güleş'e Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun inşallah" dedi.
İzmir'de yaşanan elîm kaza sonucu Şehit düşen Kahraman Evladımız Mahmut Güleş'e Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 25, 2022
Şehidimizin makamı âlî olsun inşallah.
Etiketler: Şehit İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu
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