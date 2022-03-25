Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 16:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'yle bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'yi bakanlık kapısında karşıladı.
KKTC'li konuğun, ziyaretçi defterini imzalamasının ardından Akar ve Töre ikili görüşmelere geçti.
Etiketler: Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı KKTC
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