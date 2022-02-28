Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 13:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğinden Türk vatandaşlarına duyuru
[Fotoğraf: AA]
Türkiye’nin Varşova Büyükelçiliği, yeni bir duyuru yaptı. Ukrayna-Polonya sınır kapılarında çok büyük yoğunluk yaşandığı belirtildi. Vtandaşların Ukrayna’yı Romanya, Macaristan ve Slovakya sınır kapıları üzerinden terk etmeleri önerildi.
Türkiye’nin Varşova Büyükelçiliği, Ukrayna’dan Polonya’ya gitmeye çalışan Türk vatandaşları için yeni duyuru yaptı.
Büyükelçiliğin Twitter’dan yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:
"Ukrayna-Polonya sınır kapılarında çok büyük bir yoğunluk yaşanmaktadır. Onlarca kilometre uzunluğunda araç ve binlerce kişilik yaya sıraları bulunmaktadır. Bu çerçevede vatandaşlarımızın mümkün olduğu takdirde Ukrayna’yı Romanya, Macaristan ve Slovakya sınır kapıları üzerinden terk etmelerini öneriyoruz. Polonya’ya gelebilecekleri biz mevcut uygulamamız çerçevesinde karşılamaya, ağırlayıp tahliye etmeye devam edeceğiz.”
UKRAYNA’DAN POLONYA’YA GELMEYE ÇALIŞAN VATANDAŞLARIMIZ İÇİN ÖNEMLİ DUYURU pic.twitter.com/fQ3GIGuIHx— T.C. Varşova BE/TR Embassy Warsaw (@TCVarsovaBE) February 28, 2022
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