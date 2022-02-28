Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 11'lik büyüme oranıyla son 10 yıldaki en yüksek büyüme seviyesine ulaştığını söyledi.

"G20 ülkeleri arasında en yüksek büyüme"

Oktay, "Çeyreklik bazda ise yüzde 9,1 büyüme ile şu anda G20 ülkeleri arasında en yüksek büyüme. İhracat ve sanayi üretimimizin öncülüğünde yakalanan bu başarıda emeği geçen tüm kesimleri tebrik ediyorum. Ekonomimizin sağlam temeller üzerinde yükselmesine yönelik çalışmalarımız ara vermeksizin devam edecek" dedi.