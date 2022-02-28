Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 13:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fuat Oktay: Ekonomimiz son 10 yıldaki en yüksek büyüme seviyesine ulaştı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ekonomimiz 2021'de yüzde 11 büyüme oranı ile son 10 yıldaki en yüksek büyüme seviyesine ulaştı. Çeyreklik bazda ise yüzde 9,1 büyüme ile şu anda G20 ülkeleri arasında en yüksek büyüme" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 11'lik büyüme oranıyla son 10 yıldaki en yüksek büyüme seviyesine ulaştığını söyledi.
"G20 ülkeleri arasında en yüksek büyüme"
Oktay, "Çeyreklik bazda ise yüzde 9,1 büyüme ile şu anda G20 ülkeleri arasında en yüksek büyüme. İhracat ve sanayi üretimimizin öncülüğünde yakalanan bu başarıda emeği geçen tüm kesimleri tebrik ediyorum. Ekonomimizin sağlam temeller üzerinde yükselmesine yönelik çalışmalarımız ara vermeksizin devam edecek" dedi.
Ekonomimiz 2021'de %11 büyüme oranı ile son 10 yıldaki en yüksek büyüme seviyesine ulaştı. Çeyreklik bazda ise %9,1 büyüme ile şu anda G20 ülkeleri arasında en yüksek büyüme...— Fuat Oktay (@fuatoktay) February 28, 2022
Etiketler: Fuat Oktay Ekonomik Büyüme Ticaret
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