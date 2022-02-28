İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da organize edilen "28 Şubat" konulu sempozyumda konuştu.

"Millet darbeleri yenmenin tadını almıştır"

Milletin darbecilere karşı her zaman dik duruş sergilediğini söyleyen Bakan Soylu, "Bugün de bir 28 Şubat ittifakı ile karşı karşıyayız. Siz merak etmeyin bundan 100 yıl sonra da bir 28 Şubat ittifakı olacaktır ama millet onlara gereken dersi verecektir. Çünkü millet darbeleri yenmenin tadını almıştır. Bundan sonra darbelere ve darbecilere, vesayete ve vesayetçilere fırsat vermeyecektir" dedi.

"28 Şubat ittifakı ile yine bir masa etrafında toplanabilirler"

Soylu, "Onlar 28 Şubat ittifakı ile yine bir masa etrafında toplanabilirler. Batı ve küresel akıl bunlara maske takmayı iyi bilir, maske ile bunlara oyun oynatmayı iyi bilir. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekir" açıklamasını yaptı.