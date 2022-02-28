Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın büyüme verilerini açıkladı.

Türkiye ekonomisi bir önceki yıla göre yüzde 11 büyüme kaydetti. Ekim-Aralık dönemine ilişkin dördüncü çeyrekte ise büyüme oranı yüzde 9,1 oldu.

Üretim yöntemiyle büyüme, geçen yıl cari fiyatlarla bir önceki yıla göre göre yüzde 42,8 arttı ve 7 trilyon 209 milyar 40 milyon TL olarak açıklandı.

En büyük artış hizmet sektöründe

Kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla geçen yıl 9 bin 539 dolar olarak hesaplandı.

En büyük artış hizmet faaliyetleri sektöründe oldu.

Geçen yıl bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 2,2, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 17,3 büyüdü.

Sanayide büyüme oranı ise yüzde 16,6 olarak açıklandı.