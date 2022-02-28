Bakan Nebati: Türkiye, G20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyümeyi sağlayan ülke
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Büyüme performansıyla 2021 yılında verisi açıklanan G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından büyüme verileriyle ilgili açıklama yaptı.
Türkiye'nin G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduğunu belirten Nebati şu ifadeleri kullandı:
"Ekonomimiz 2021 yılı son çeyreğinde yıllık bazda reel olarak yüzde 9,1 oranında büyüdü. Böylece 2021 yıl genelinde büyüme yüzde 11 olarak gerçekleşti. Bu performans ile 2021 yılında verisi açıklanan G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk. 2021 yılında iç ve dış talebin büyümeye katkısı dengeli bir görünüm sergiledi. Makine-teçhizat yatırımları yüzde 20,5 artarak kuvvetli seyrini sürdürdü. Çift haneli büyüme yakaladığımız bu dönemi düşük bir cari açık ile kapatırken işsizlik oranını da önemli ölçüde azalttık."
Ekonomimiz 2021 yılı son çeyreğinde yıllık bazda reel olarak yüzde 9,1 oranında büyüdü. Böylece 2021 yıl genelinde büyüme yüzde 11 olarak gerçekleşti. Bu performans ile 2021 yılında verisi açıklanan G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk. pic.twitter.com/NLHm2ey4mH— Dr.Nureddin NEBATİ???????? (@NureddinNebati) February 28, 2022
- 12:56
- 13:00
- 12:59
- 12:46
- 12:42