Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 20 gemici ve 15 yağcı statüsünde personel istihdamına ilişkin başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek.

İlanlar, İŞKUR'un https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayımlanacak.

Gemici adaylarında, usta gemici ya da üst yeterliliğe ve yeterlilikle alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara ve belgelere sahip olma şartı aranıyor.

Yağcı adaylarının da bu meslek ya da üst yeterlilikle ilgili belgelere sahip olması gerekiyor.

Sınav yeri ve saati daha sonra açıklanacak

Başvurular, belirtilen sürelerde İŞKUR'un internet sitesinden ya da kurumun hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek.

İŞKUR, nihai listelerin ulaşmasını müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihini ayrıca duyuracak.