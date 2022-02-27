Haber Giriş: 27 Şubat 2022 Pazar 20:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY, Romanya'dan ek sefer düzenleyecek
Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından sınır komşusu Romanya'da oluşan yoğun talep nedeniyle ek seferler yapacak.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Romanya seferlerimizde yaşanan yoğun talep sebebiyle uçuşlarımızda ek seferler planlanmıştır." ifadelerini kullandı.
İlk ek seferin Romanya'nın başkenti Bükreş'ten bu gece saat 23.50'de yapılacağı öğrenildi.
Yolcuların, detaylı bilgi ve rezervasyon işlemleri için 90 850 333 0 849 numarasını arayabilecekleri belirtildi.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ukrayna'ya komşu ülkelerdeki yolcu taleplerinin takip edildiğini, ihtiyaca göre uçak tipinin büyütmesi ve ek sefer uygulamasının yapıldığını duyurmuştu.
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