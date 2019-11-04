Doğu Akdeniz'deki haklarını korumakta kararlı olan Türkiye'nin adımları, sonuç veriyor. Fransız ve İtalyan şirketleri Türkiye’nin itiraz ettiği bölgelerden çekiliyor.

Yunan Kathimerini Gazetesi, İtalyan ENI ve Fransız TOTAL konsorsiyumunun sondaj çalışmalarına daha önce planlandığı gibi 7. parselden başlamayacağını yazdı.

Gazeteye göre, iki şirket, sondaj faaliyetlerinin başlamasına 2 ay kala bu adımı attı.

"ENI-TOTAL Konsorsiyumu, çalışmalarını başka parselde başlatacak"

Haberde, “Çalışmaların Türkiye’nin faaliyet alanı dışındaki bir sahaya taşınacağı iddia ediliyor.” denildi. Şirketlerin, komşu parsellere yöneldiği ileri sürüldü.

ENI-TOTAL konsorsiyumu eylül ayında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile 7. parselde sözde ruhsat için anlaşma imzaladı.

Türkiye ise kendi kıta sahanlığında Rumların hükümsüz ruhsatlarına dayanarak sondaj çalışmasına izin vermeyeceği uyarısında bulundu.

Uyarının ardından ENI’nin Yönetim Kurulu Başkanı Claudio Descalzii 7. parseldeki çalışmalarda geri adım sinyali verdi. "Sondaj kuyusu için savaş çıkarmak istemiyoruz" dedi.

Kaynak: TRT Haber