Türkiye'nin itirazı karşılık buldu: Fransız ve İtalyan şirketler, Doğu Akdeniz'de 7. parselden çekiliyor04 Kasım 2019 Pazartesi 13:24 - Son Güncelleme 04 Kasım 2019 Pazartesi 13:30
Yunanistan'daki Kathimerini Gazetesi'ndeki habere göre, İtalyan ENI ve Fransız TOTAL konsorsiyumu Doğu Akdeniz'de 7. parseldeki tartışmalı sondaj faaliyetlerinden Türkiye'nin itirazları üzerine çekildi.
Doğu Akdeniz'deki haklarını korumakta kararlı olan Türkiye'nin adımları, sonuç veriyor. Fransız ve İtalyan şirketleri Türkiye’nin itiraz ettiği bölgelerden çekiliyor.
Yunan Kathimerini Gazetesi, İtalyan ENI ve Fransız TOTAL konsorsiyumunun sondaj çalışmalarına daha önce planlandığı gibi 7. parselden başlamayacağını yazdı.
Gazeteye göre, iki şirket, sondaj faaliyetlerinin başlamasına 2 ay kala bu adımı attı.
"ENI-TOTAL Konsorsiyumu, çalışmalarını başka parselde başlatacak"
Haberde, “Çalışmaların Türkiye’nin faaliyet alanı dışındaki bir sahaya taşınacağı iddia ediliyor.” denildi. Şirketlerin, komşu parsellere yöneldiği ileri sürüldü.
ENI-TOTAL konsorsiyumu eylül ayında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile 7. parselde sözde ruhsat için anlaşma imzaladı.
Türkiye ise kendi kıta sahanlığında Rumların hükümsüz ruhsatlarına dayanarak sondaj çalışmasına izin vermeyeceği uyarısında bulundu.
Uyarının ardından ENI’nin Yönetim Kurulu Başkanı Claudio Descalzii 7. parseldeki çalışmalarda geri adım sinyali verdi. "Sondaj kuyusu için savaş çıkarmak istemiyoruz" dedi.
Kaynak: TRT Haber