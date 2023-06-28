Çok Bulutlu 26.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 28.06.2023 12:02

Türkiye'nin en yüksekteki üs bölgesinde vatan nöbeti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 450 rakımlı Düztepe Üs Bölgesi'nde görevli güvenlik güçleri, zorlu coğrafyada ülkenin huzur ve güvenliği için görev yapıyor.

Türkiye'nin en yüksekteki üs bölgesinde vatan nöbeti

İkiyaka Dağları'na inşa edilen ve görünümüyle kartal yuvasını andıran üs bölgesi, 3 bin 450 rakımıyla Türkiye'nin en yüksek üs bölgesi olma özelliği taşıyor.

Kış boyunca kara yolu kapanan, çoğu zaman havadan da ulaşılması mümkün olmayan üs bölgesi, hiç ikmal almadan aylarca askerlerin ve binadaki ihtiyaçların karşılanabileceği malzemelerle destekleniyor.

Türkiye'nin en yüksekteki üs bölgesinde vatan nöbeti

Teknolojinin tüm imkanları kullanılan, yerli ve milli silahlarla donatılan üs bölgesinde, ana bina ve kuleler arasındaki ulaşım, kışın 10 metreyi aşan kar ve güvenlik nedeniyle yer altı tünellerinden sağlanıyor.

Türkiye'nin en yüksekteki üs bölgesinde vatan nöbeti

Yükseklik ve iklim nedeniyle metrelerce karın bulunduğu bölgede görevli jandarma komando ve güvenlik korucuları, terör faaliyetlerinin önlenmesi ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması için gece gündüz nöbet tutuyor.

Huzur ve güven ortamının devamı için zor şartlarda çalışan güvenlik güçleri, vatan savunmasını bayramda da omuz omuza sürdürüyor.

Türkiye'nin en yüksekteki üs bölgesinde vatan nöbeti

"Hazirana rağmen karla mücadele ediyoruz"

Yüksekova 2. Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı İlker Karademir, daha önce teröristlerin ana üs ve geçiş güzergahı olarak kullandığı bölgenin terörden arındırılmasının ardından üs bölgesinin kurulduğunu belirtti.

Türkiye'nin en yüksekteki üs bölgesinde vatan nöbeti

Terörle mücadelede Düztepe Üs Bölgesinin öneminin büyük olduğunu vurgulayan Karademir, şöyle konuştu:

"Üs bölgesindeki jandarma komandolar ve güvenlik korucuları, 12 ay boyunca göreve çıkmak için hazırdır beklemektedir. Burada genellikle mevsim ve arazi koşulları ile mücadele halindeyiz. Hazirana rağmen karla mücadele ediyoruz. Kışın da çoğu zaman karı eriterek kullanma suyu elde ediyoruz. Jandarma komandolar ve güvenlik korucuları olarak, milletimizin duası, devletimizin sağladığı yerli ve milli teknolojik imkan ve silahlarla son terörist etkisiz hale gelinceye kadar görevimizin başındayız."

ETİKETLER
Hakkari Mehmetçik Türk Silahlı Kuvvetleri Kurban Bayramı
Sıradaki Haber
Sağlık Bakanı Koca: Hastanelerin açılmasıyla Hatay'ın önümüzdeki 40 yıllık sağlık sorunu çözülecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:08
Polonya ilk Abrams tanklarını bugün teslim alıyor
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e bayram tebriği
12:44
Çin Devlet Başkanı Şi'den Yeni Zelanda'ya "rakip değil ortağız" mesajı
13:10
Bakan Kacır işçilerle bayramlaştı
12:40
Denizli'de 130 'acemi kasap' hastaneye başvurdu
12:30
İsveç polisinden Kuran provokasyonuna izin
Hacılar Kurban Bayramı'nın ilk günü Cemarat'ta şeytan taşladı
Hacılar Kurban Bayramı'nın ilk günü Cemarat'ta şeytan taşladı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e bayram tebriği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e bayram tebriği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ