Türkiye'nin en yüksekteki üs bölgesinde vatan nöbeti

İkiyaka Dağları'na inşa edilen ve görünümüyle kartal yuvasını andıran üs bölgesi, 3 bin 450 rakımıyla Türkiye'nin en yüksek üs bölgesi olma özelliği taşıyor.

Kış boyunca kara yolu kapanan, çoğu zaman havadan da ulaşılması mümkün olmayan üs bölgesi, hiç ikmal almadan aylarca askerlerin ve binadaki ihtiyaçların karşılanabileceği malzemelerle destekleniyor.

Teknolojinin tüm imkanları kullanılan, yerli ve milli silahlarla donatılan üs bölgesinde, ana bina ve kuleler arasındaki ulaşım, kışın 10 metreyi aşan kar ve güvenlik nedeniyle yer altı tünellerinden sağlanıyor.

Yükseklik ve iklim nedeniyle metrelerce karın bulunduğu bölgede görevli jandarma komando ve güvenlik korucuları, terör faaliyetlerinin önlenmesi ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması için gece gündüz nöbet tutuyor.

Huzur ve güven ortamının devamı için zor şartlarda çalışan güvenlik güçleri, vatan savunmasını bayramda da omuz omuza sürdürüyor.

"Hazirana rağmen karla mücadele ediyoruz"

Yüksekova 2. Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı İlker Karademir, daha önce teröristlerin ana üs ve geçiş güzergahı olarak kullandığı bölgenin terörden arındırılmasının ardından üs bölgesinin kurulduğunu belirtti.

Terörle mücadelede Düztepe Üs Bölgesinin öneminin büyük olduğunu vurgulayan Karademir, şöyle konuştu:

"Üs bölgesindeki jandarma komandolar ve güvenlik korucuları, 12 ay boyunca göreve çıkmak için hazırdır beklemektedir. Burada genellikle mevsim ve arazi koşulları ile mücadele halindeyiz. Hazirana rağmen karla mücadele ediyoruz. Kışın da çoğu zaman karı eriterek kullanma suyu elde ediyoruz. Jandarma komandolar ve güvenlik korucuları olarak, milletimizin duası, devletimizin sağladığı yerli ve milli teknolojik imkan ve silahlarla son terörist etkisiz hale gelinceye kadar görevimizin başındayız."