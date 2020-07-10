Beğendik Köprüsü 120 metrelik 2 adet kenar açıklığı ile toplam 450 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğinde. Köprü 165 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek köprüsü olacak.

Proje ile Van ile Siirt-Pervari arasındaki seyahat süresi 5 saatten 2 saate düşecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın hizmete açılacak Türkiye'nin en yüksek köprüsü Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün detaylarını @trthaber'de anlatıyor. https://t.co/YsBW2xwwPi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 10, 2020

Beğendik Köprüsü'nü de içinde barındıran 72 kilometrelik Küçüksu-Hizan Ayrımı-Pervari İl Yolu yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katılacağı törenle hizmete açılacak.

2014 yılında yapım çalışmalarına başlanan Beğendik Köprüsü, 210 metre orta açıklığı ve dengeli konsol sistemiyle, Türkiye'nin en uzun orta açıklıklı kutu kesitli ard germeli köprüsü olma özelliğine sahip.