Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Market ve kuaförlerde alınacak önlemler güncellendi
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanlığı, "Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarında Alınması Gereken Önlemler" ile "Market ve Süpermarketlerde Alınması Gereken Önlemler"i güncelledi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda, Bakanlık tarafından normalleşme süreci kapsamında hizmet vermeye bailayan sektörlerle ilgili tedbirlerin nasıl olacağına ilişkin rehber güncellendi.
“Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”ne "Güzellik Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler” başlığı eklenirken, "Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarında Alınması Gereken Önlemler" ile "Market ve Süpermarketlerde Alınması Gereken Önlemler" de revize edildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 11:10
Son Haberler
- 11:29
- 11:28
- 11:16
- 11:16
- 11:11
Sıradaki Haber
İnsansız araçlar yangınlara karşı da sahaya iniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz