FETÖ, inanç sömürüsü yaptı, kumpaslar tertip etti. Devletin kılcal damarlarına sızdı ve tüm kurumları ele geçirmek istedi.

TRT Haber, mikrofonu tanıklara uzattı, mağdurları konuşturdu. Örgütün tarihi “Zehirli Salkım” belgeselinde anlatıldı.

4 bölümden oluşan belgesel, FETÖ elebaşının vaiz olduğu dönemden başlıyor.

Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran karanlık olaylardaki parmak izlerinin peşine düşüyor.

11 Temmuz'da TRT Haber'de

Örgütün hücre yapılanmasını ise, Ankara ve İstanbul Cumhuriyet başsavcıları anlattı. FETÖ’nün diğer terör örgütleriyle ilişkilerini paylaştı.

Hablemitoğlu, Rahip Santoro, Hrant Dink, Yazıcıoğlu cinayetleri…

Dağlıca saldırısı, kozmik oda, Balyoz ve Ergenekon kumpasları, belgeseldeki konu başlıklarından sadece bazıları. "Zehirli Salkım"ın ilk bölümü, 11 Temmuz akşamı TRT Haber’de.