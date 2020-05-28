Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yaptığı yazılı açıklamada, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı diyalog yerine gerginlik politikasını tercih ettiğini ifade etti.

Aksoy, "Düşmanımın düşmanı dostumdur zihniyetiyle hareket eden Yunanistan liderliğini akıl ve izana davet ediyoruz." dedi.

"Yunanistan sığınmacılara karşı kendi barbarlığından vazgeçmeli"

"Yunanistan'ın sınırda sığınmacılara dünyanın gözü önünde her türlü vicdansızlık yaptığını da hatırlatan Aksoy, Türkiye'ye 'barbar' demelerinin utanç verici olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Yunanistan'ın önce kendi barbarlığından kurtulmalısı gerektiğini ifade etti.

"Bunun için de sığınmacıların haklarına saygı göstermeli, onlara işkence yapmamalı ve geri itmemelidir" şeklinde konuştu.