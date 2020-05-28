Haber Giriş: Kaynak: AA
Yüksek Hızlı Tren seferleri yeniden başladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yüksek hızlı trenlerimizi yüzde 50 kapasiteyle çalıştıracağız. Bilet fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değildir." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, COVID-19 tedbirleri kapsamında ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin yeniden başlatılması dolayısıyla Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Treni'nin gardan uğurlanması törenine katıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Yüksek hızlı trenlerimizi yüzde 50 kapasiteyle çalıştıracağız. Bilet fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değildir. pic.twitter.com/yN6OWnoxwX— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 28, 2020
Bakan Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, "Yüksek hızlı trenlerimizi yüzde 50 kapasiteyle çalıştıracağız. Bilet fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değildir." dedi.
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