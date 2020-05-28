Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, COVID-19 tedbirleri kapsamında ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin yeniden başlatılması dolayısıyla Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Treni'nin gardan uğurlanması törenine katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Yüksek hızlı trenlerimizi yüzde 50 kapasiteyle çalıştıracağız. Bilet fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değildir. pic.twitter.com/yN6OWnoxwX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 28, 2020

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, "Yüksek hızlı trenlerimizi yüzde 50 kapasiteyle çalıştıracağız. Bilet fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değildir." dedi.