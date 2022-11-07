Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 00:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'den Tanzanya'daki uçak kazasında ölenler için taziye mesajı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
Dışişleri Bakanlığı, Tanzanya'da Darüsselam-Bukoba seferini yapan yolcu uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uçakta bulunan 19 kişinin yaşamını yitirmesinden derin üzüntü duyulduğu ifade edildi.
Açıklamada, "Dost Tanzanya devleti ve halkının kederini paylaşıyor, hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" ifadesine yer verildi.
Tanzanya'da yolcu uçağı kötü hava koşulları nedeniyle Viktorya Gölü'ne düşmüş, 19 kişi hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı
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