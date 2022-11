Şırnak'taki temaslarının ardından Siirt'e geçen Bakan Soylu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Teşkilat Akademisi Türkiye Yüzyılı Eğitim Programı"na katıldı.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, dünyanın her yerinde parti siyasetinin iktidar olmak için yapıldığını, seçimin kazanılıp hayallerin gerçekleştirilmeye çalışıldığını söyledi.

Türkiye'de seçimlerde ise safların çok net ve tercihlerin basit olduğunu kaydeden Soylu, şöyle konuştu:

"Mesela 2019 yerel seçimlerinde dedik ki belediyelere PKK'lıları işe alacaklar. Su saatlerinizi okumaya örgütle iltisaklı adamlar gelebilir. Tam da öyle oldu. Detaylarını yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Nasıl olduğunu ve nasıl böyle bir sonucun oluştuğunu. 2023'te seçime gidiyoruz. Bu seçimde yapacağımız tercih şudur. Siirt'i fıstığıyla mı anacağız yoksa Eruh baskınıyla mı? Şırnak'ın, Cizre'nin dağları, yaylaları festival alanı mı olacak yoksa PKK'nın barınak alanı mı? Türkiye'yi yerli ve milli bir parti mi yönetecek yoksa büyükelçilerle, LGBT dernekleriyle veya İngiltere'de, Amerika'da tırnak içinde söylüyorum parasını verenler mi? İşte bu sorular, bu soruların cevapları sizin bu salonda bulunma sebebiniz ile ilgilidir."

"Biz size bir vesayet kuruyoruz dediler"

AK Parti olarak Cumhur İttifakı ile beraber 2023 seçimlerinde neye karşı mücadele ettiklerinin doğru bir şekilde okunmasının seçimi kazanmanın yüzde 70'i olduğunu ifade eden Soylu, şöyle dedi:

"Her şey yaşandı bu ülkede. Türkiye'de seçimin ve tercihin nedeni olan her şey ama her şey yaşandı. Türkiye'yi sakatlamak, özgüvenini eksiltmek, Türkiye'nin büyümemesi için bu ülkede her şey yaşandı. Bu ülkede bir başbakanı, maliye bakanı ile dışişleri bakanını astılar. Her birinin bir sembolü vardı. Bize, 'Biz size bir vesayet kuruyoruz, kararı biz vereceğiz. Nasıl giyineceğinize, nasıl inanacağınıza, nerede çalışacağınıza, neyi konuşacağınıza ve konuşmayacağınıza kararı biz veriyoruz. Eğer siz bizim kararımıza uymazsanız başbakanınızı idam ederiz.' dediler."

Suriye, Erbil, Bağdat, Arakan ve Afganistan'daki kardeşlerinin derdinin kendi dertleri olduğunu anlatan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünyada bize elini kim uzatıyorsa, sırtını dönmeyen 600 yıl boyunca dünyaya haksızlık değil hakkın, hukukun ve kardeşliğin anlayışını ortaya koymaya çalışan bir emanetin sahipleriyiz. Ama ayağa kalkarsak, birisi çıkıp derse ki 'dünya 5'ten büyüktür' anlayışı ortaya koyarsa ezberleri bozulur. İran'ı, Irak'ı, Suriye'yi, Filistin'i, Yemen'i, Libya'yı, Lübnan'ı nasıl karıştıracaklardı? Ortadoğu'yu, Orta Asya'yı, Balkanları nasıl ümitsizliğe sevk edeceklerdi? Eğer Türkiye 2 bin dolar çapağından kurtulursa 10 bin, 15 bin, 20 bin dolarlık seviyelerine gelir, fabrikaları üretmeye başlarsa nasıl Türkiye'yi dizginleyebileceklerdi? Her türlü devrimi yaparsınız. Her türlü gayreti ortaya koyarsınız.

Kemal Kılıçdaroğlu gibi gider hamburgerciden paraları alıp gelebilirsiniz. Onu da yapamazlar ya. O kadar becerileri de yoktur. Bölünmüş yol, otoban, 81 ilde üniversite, dünyanın en büyük havalimanını İstanbul'a yaparsınız, herkesi kıskandırırsınız, çatlatırsınız. 26 havalimanını 57 havalimanına çıkarırsınız. Çinko fabrikasından şimdi Bingöl'de yapılabilecek 550 milyon dolarlık büyük bir tesis, Ilısu Barajını, dünyanın en büyük Yusufeli Barajını yapabilirsiniz. Kendi savunma sanayinizi yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkarabilirsiniz. Atak helikopterleri, insansız hava araçlarını yapabilirsiniz. Yapamazlar da hani yapabilirsiniz. Çocukluğumda aramızda konuşurduk biz niye kendi arabalarımızı yapamıyoruz da o çürük çarık arabalara hep teslim oluyoruz diye. Amerika duyar derlerdi. Amerika'nın canı cehenneme şimdi hepsini yapıyoruz."

"Erbil, Bağdat, Şam bizden umut beklemektedir"

"Türkiye yüzyılı öyle bir yüzyıldır ki göreceksiniz etrafımızdaki coğrafyaya huzur veren bir yüzyıl değil, dünyada ABD'nin de Avrupa'nın da bugüne kadar baskıladığı bütün ülkelere güven ve huzur verecektir" ifadesini kullanan Soylu, ufak tefek eksiklikleri gidereceklerini ve bunun için de büyük bir mücadele ortaya koyacaklarını bildirdi.

Bakan Soylu, bir taraftan Türkiye'nin refahını, standardını ve zenginliklerini, birlik ve beraberliğini ortaya koyarken, diğer taraftan da Türkiye'nin manevi iklimini, ahlakını, aile yapısını, gelenek ve göreneklerini, çocukların geleceğini hep birlikte medeniyet kodları içerisinde bir alana oturtmaya çalıştıklarını anlattı.

Görevlerinin sadece Türkiye'nin huzurunu tesis etmek olmadığını dile getiren Soylu, "Erbil, Bağdat, Şam bizden umut beklemektedir. Eğer orada istikrarı sağlamazsak, oradaki istikrarsızlığı yarın bu coğrafyaya tali etmek isteyen şeytan fikirliler vardır. Onlara fırsat vermeyelim. Bugüne kadar batıdaki bütün sorunları doğuya yıkanlara ABD ve Avrupa'ya ellerini Irak'tan çektirebileceğimiz Türkiye yüzyılı odur" ifadelerini kullandı.

Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Öyle bir bayrak yükselttiniz ki, bir fırsatı kaçırmamalıyız. Recep Tayyip Erdoğan fırsatını kaçırmamalıyız. İlk kez böyle bir fırsat yakaladık. Bunu hep beraber çok çalışarak çok gayret göstererek sağlayacağız. Birileri, acaba Avrupa ile ABD ile bu hakkın, adaletin, kardeşliğin yolcularını yolundan edebilir miyiz diye ellerini ovuşturmaya çalışıyorlar. Bizden öncekilerden çok çalışmalıyız. Yani bu 20 yılın en fazla çalışacağımız dönemine giriyoruz. Bizden sonrakiler geldikleri zaman bunlar nasıl bu kadar çalışmış diye hayrete düşeceği bir çalışmayı ortaya koymalıyız. Bu birlik ve beraberliği hep beraber devam ettirmeliyiz."

Programda, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören de bir konuşma yaptı.

Programa, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç, belediye başkanları ve partililer katıldı.