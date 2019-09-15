Türkiye, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki ayrı tesise yapılan saldırıları kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi;

"Kerkük'teki mevcut güvenlik ve istikrar ortamını hedef alan bu menfur saldırıyı kınıyor, ölenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı diliyoruz.

Bu vesileyle bölgede ve Körfez’de güvenlik ve istikrara zarar verecek her türlü provokatif adımdan kaçınılmasının önemini tekrar vurguluyoruz."

Kaynak: TRT Haber