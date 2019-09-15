Dünya
Suudi Arabistan petrol üretimini geçici olarak durdurdu15 Eylül 2019 Pazar 00:50 - Son Güncelleme 15 Eylül 2019 Pazar 01:01
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, Saudi Aramco saldırısı nedeniyle petrol üretiminin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
Suudi Arabistan'da ülkenin milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikaya silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlendi.
Ülkenin Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, saldırı sonrası petrol üretimini geçici olarak durduklarını açıkladı.
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Etiketler: Suudi Arabistan son dakika Saudi Aramco saldırısı petrol