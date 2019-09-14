Özbekistan Senatosu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin kurulmasına ilişkin anlaşmayı onayladı.

Özbekistan, Türk Konseyi’nin Kurucu Belgesi Nahçıvan Anlaşması’na katılım için gerekli iç onay sürecini tamamladı.

Nahçıvan Anlaşması Özbekistan için 14 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girecek.

Türkiye, kararı memnuniyet verici olarak değerlendirdi.

Türk Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Özbekistan'ın Türk Konseyi'ne tam üye olarak katılımıyla Türk dünyası içindeki dayanışma daha da pekişecek, yürüttüğümüz işbirliği ve eşgüdüm daha da güçlenecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: TRT Haber