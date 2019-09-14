Dünya
Türkiye-İran sınırında 4,5 büyüklüğünde deprem14 Eylül 2019 Cumartesi 18:55 - Son Güncelleme 14 Eylül 2019 Cumartesi 20:13
İran’ın Türkiye sınırında 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Van’ın Çaldıran ilçesinde de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamada, İran’ın Chaldoran bölgesinde saat 18.33 sıralarında yerin 11.7 kilometre derinliğinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.
İran’a sınır olan Van’ın Çaldıran ilçesinde de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin Türkiye-İran sınır bölgesinde meydana geldiğini ve şiddetinin 4,6 olduğunu duyurdu.
Kaynak: İHA