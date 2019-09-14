Dünya
Suudi Arabistan'da petrol tesislerine drone saldırısı14 Eylül 2019 Cumartesi 09:23 - Son Güncelleme 14 Eylül 2019 Cumartesi 09:35
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, ülkenin doğusundaki Abqaiq ve Khurais'te iki petrol tesisine drone saldırısı gerçekleştirildiğini söyledi.
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, yaptığı açıklamada, başkent Riyad'ın doğusunda yer alan Abqaiq ve Khurais bölgelerinde petrol şirketi Aramco'ya ait tesislere iki drone'la saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.
Suudi Arabistan petrol şirketine ait petrol tesislerinde büyük patlamalar meydana gelirken, itfaiyenin çıkan yangınları kontrol altına aldığı aktarıldı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: Reuters
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