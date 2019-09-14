Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, yaptığı açıklamada, başkent Riyad'ın doğusunda yer alan Abqaiq ve Khurais bölgelerinde petrol şirketi Aramco'ya ait tesislere iki drone'la saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan petrol şirketine ait petrol tesislerinde büyük patlamalar meydana gelirken, itfaiyenin çıkan yangınları kontrol altına aldığı aktarıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Reuters