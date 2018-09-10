  • 10 EYLÜL 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.47
    EURO 7.512
  • BIST 91698.34
    ALTIN 249.02
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Türkiye’den Somali’deki terör saldırısına tepki

Türkiye’den Somali’deki terör saldırısına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Somali’nin Başkenti Mogadişu’da bölge idare binasına bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısını lanetledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Türkiyeden Somalideki terör saldırısına tepki

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, başkent Mogadişu'da bomba yüklü araçla gerçekleştirilen ve birçok kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eyleminin büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Somali'nin istikrarını hedef alan bu hain terör saldırısını lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, Somali hükümeti ile halkına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bölge idare binasına bomba yüklü araçla yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre en az 6 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER