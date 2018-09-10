Somali'de Hodan bölge idare binasına saldırı: 6 ölü, 16 yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Hodan bölgesi idare binasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Doktor Abdülkadir Aden, saldırıda en az 6 kişinin öldüğünü, 16 kişinin yaralandığını söyledi.

Patlama nedeniyle binada büyük çapta hasar meydana geldi, ölen ve yaralananların çoğununun hükümet çalışanları olduğu aktarıldı.

Bu ay içinde 2. saldırı

Hodan bölge idare binasına düzenlenen saldırı, bu ay içinde başkentteki hükümet ofislerine düzenlenen ikinci saldırı oldu.

Saldırıyı çoğunlukla başkent Mogadişu olmak üzere kentlerde otelleri, hükümet kurumlarını ve güvenlik güçlerini hedef alan eylemler gerçekleştiren Eş-Şebab örgütü üslendi.

Kaynak: AA