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Zimbabve'de kolera salgını: 10 ölü

Zimbabve'nin başkenti Harare'de, kolera salgını nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

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Zimbabvede kolera salgını: 10 ölü

Zimbabve'de bir sağlık yetkilisinin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, başkent Harare'de kolera salgını nedeniyle 10 kişi, kirli su içtikten sonra hayatını kaybetti. 

300'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı

Harare şehrinin sağlık müdürü Clemence Duri, şiddetli ishal ve sıvı kaybına neden olan su kaynaklı hastalıklar nedeniyle 300'den fazla kişinin hastaneye kaldırıldığını belirterek, salgının ilk olarak Cuma günü bildirildiğini söyledi.

"Ölü sayısı 10'a yükseldi. Salgının, bir kanalizasyon borusunun patlaması nedeniyle sondaj kuyusundaki suyu kirletmesi sonucu ortaya çıktığını belirledik" diyen Duri, borunun değiştirildiğini aktardı.

Ülkedeki en büyük kolera salgını 2008'de yaşandı

Zimbabve, 2008'de 4 binden fazla insanın öldüğü ve 40 binin hastalandığı bir ekonomik kriz sırasında en büyük kolera salgınını yaşamıştı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Zimbabve, salgın, kolera
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