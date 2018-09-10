AK Parti Sözcüsü Çelik: Önemli olan vatandaşın sesine kulak vermek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı, değerlendirmede bulundu.

"Cumhur İttifakı önemli kazanımlar getirmiştir"

Çelik, yerel seçimlere ilişkin, "Önemli olan vatandaşın sesine kulak vermektir, toplumsal taleplere duyarlı olmaktır. Bu çerçevede bir değerlendirme yapıldı." dedi.

Cumhur İttifakı'na değinen Çelik, "Cumhur İttifakı, geçen dönemde son derece önemli Türk siyasetine kazanımlar getirmiştir. Bundan sonrasında da aynı kazanımları devam ettireceğinden bir kuşkumuz yoktur." diye konuştu.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesine ilişkin soru üzerine Çelik, "Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bahçeli'nin takvimine göre bu görüşmeler zaten sürmektedir. Bugün yeni bir görüşme olur mu? Bu mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.

Af tartışmaları

Çelik, af tartışmalarına ilişkin soruya ise "Af tartışmalarıyla ilgili daha önce açıkladığımın dışında yeni bir değerlendirmemiz yok." yanıtını verdi.

"Türkiye köprü olma işlevi yürütüyor"

Türkiye'nin, İdlib'e konusunda gerek diplomatik gerek diğer kanallardan istişarelerini sürdürdüğüne dikkati çeken Çelik, "İran ve Rusya ile istişareler sürdüğü gibi aynı şekilde Cenevre Süreci, Astana Süreci arasında köprü olma işlevi yürütüyor." dedi.

Kılıçdaroğlu'na eleştiri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yönelik soru üzerine Çelik, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'a darbe girişimi derken, 20 Temmuz'a darbe diyorsa, Fetullahçı Terör Örgütü ile meşru hükümeti aynı düzlemde algılıyor demektir. Biz bu yaklaşıma 'Yassıada zihniyeti' diyoruz."

Kaynak: AA