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Gündem
AA 30.07.2023 22:51

Türkiye'den Pakistan'daki bombalı saldırıya tepki

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini hedef alan bombalı saldırıyı kınadı.

Türkiye'den Pakistan'daki bombalı saldırıya tepki

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dost ve kardeş Pakistan'ın kuzeybatısında bugün düzenlenen bir siyasi miting sırasında meydana gelen patlamada çok sayıda can kaybı yaşandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.

"Bu terör eylemini en güçlü şekilde kınıyor; saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına, Pakistan hükümetine ve halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, Türkiye'nin terörizmle mücadelesine dost ve kardeş Pakistan'ın yanında yer almaya devam edeceği belirtildi.

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