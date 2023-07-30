Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Erkek Voleybol Takımı'na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FIVB Challenger Kupası Şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyor, Milletler Ligi'nde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında Türk bayrağı ve voleybol topu emojileri de yer aldı.