Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Erkek Voleybol Takımı'na tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ı 3-2 yenerek FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ve 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FIVB Challenger Kupası Şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyor, Milletler Ligi'nde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın paylaşımında Türk bayrağı ve voleybol topu emojileri de yer aldı.