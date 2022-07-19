Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 18:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'den Mısır'a başsağlığı mesajı
Türkiye, Mısır’ın Minye kentinde bugün yaşanan trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Minye kentinde yaşanan trafik kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu bilgisinin büyük üzüntüyle öğrenildiği aktarıldı.
Açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aileleri ile kardeş Mısır halkına ve devletine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.
Kazada 22 kişi hayatını kaybetti
Mısır'ın güneyindeki Minye kentinde bir yolcu otobüsü, park halindeki kamyona arkadan çarptı.
Kaza sonucu 22 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mısır
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