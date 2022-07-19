Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 13:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mısır'da trafik kazası: 22 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Mısır'ın güneyindeki El-Minye kentinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 22 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.
Emniyet Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, bir yolcu otobüsü park halindeki bir kamyona arkadan çarptı.
Kaza sonucu 22 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı.
Mısır, Orta Doğu'da trafik kazalarının en çok yaşandığı ülkelerden biri olarak biliniyor.
Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015'te hazırladığı rapora göre Mısır, yol güvenliği bakımından Arap ülkeleri arasında 16'ncı, dünyada 109'uncu sırada yer alıyor.
Etiketler: Mısır Trafik Kazası
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