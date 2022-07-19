Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin Dağlık Karabağ'dan eylül ayına kadar çekilmesinin tamamlanacağını duyurdu.

Grigoryan basında yer alan haberlere yanıt olarak sözleşmeli askerlerin bölgeye gönderilmeyeceğini de sözlerine ekledi:

"Savaş sırasında Ermeni Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı bazı birlikler yerel savunma güçlerine yardım için Dağlık Karabağ’a girdi. Ateşkes ilanının ardından ise geri dönüşleri başladı. Yerel savunma birimleri Dağlık Karabağ’da kalmaya devam edecek. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki Dağlık Karabağ’da Rus Barış Gücü tarafından güvenliğin sağlanmasına devam ediliyor."

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın 10 Kasım bildirisine aykırı hareket ettiğini belirtmiş, savaştan bu yana 1 yıl 8 ay geçmesine Ermenistan güçlerinin Karabağ'dan halen çekilmediğini ifade etmişti.