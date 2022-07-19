Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 13:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da maymun çiçeği virüsü vaka sayısı 2 bini aştı
[Fotograf: Reuters]
Almanya'da, ilk vakanın üzerinden geçen 2 ay içerisinde 2033 maymun çiçeği virüsü vakası görüldü.
Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, 2033 vakanın sadece 4'ü kadın. Virüs, çocuklara ise hiç bulaşmadı.
Hastalığın Almanya'daki genel nüfusun sağlığına yönelik riski "düşük" olarak değerlendiriliyor.
COVID-19 vaka sayılarında artış
Öte yandan Almanya'da COVID-19 vaka sayısı 29 milyon 855 bine yükseldi.
Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 160 bin 691 arttı.
Son 24 saatte 102 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 142 bin 635 oldu.
Etiketler: Almanya Maymun Çiçeği
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