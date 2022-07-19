Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 16:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çatak ilçesi kırsalında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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