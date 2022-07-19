Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 17:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."
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