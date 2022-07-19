Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 18:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 3 terörist daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu. 2022 yılı içerisinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 58'e yükseldi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 58’e yükseldi.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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