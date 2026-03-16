AA 16.03.2026 10:58

Türkiye’den "Kırım" açıklaması: Uluslararası hukuka aykırı

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin Rusya tarafından yasa dışı ilhakının 12. yılında, uluslararası hukuka aykırı bu fiili durumu tanımadığını bir kere daha teyit etti.

Bakanlıktan, Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin Rusya tarafından yasa dışı ilhakının 12. yılı dolayısıyla açıklama yapıldı.

Rusya Federasyonu'nun Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni gayrimeşru bir referandumun neticesinde ilhak ettiği hatırlatılan açıklamada, "(İlhakın) On ikinci yıl dönümünde, uluslararası hukuka aykırı bu fiili durumu tanımadığımızı bir kere daha teyit ediyoruz" ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğinin devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "(Türkiye) Kırım Tatar Türklerinin durumu başta olmak üzere Yarımada’daki gelişmeleri yakından takip ederek gündemde tutmayı sürdürecektir" vurgusunda bulunuldu.

Kırım'da ne oldu?

Rusya'nın Kırım Yarımadası'nı Ukrayna’dan yasa dışı ilhak etmesinin üzerinden 12 yıl geçti.

Yarımada'da, 16 Mart 2014'te Kırım Tatarlarının boykotuna rağmen Kırım'ın Rusya'ya bağlanması için sözde referandum yapılmış, sonucun Kırım'ın Rusya'ya bağlanması yönünde çıktığı duyurulmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Mart 2014'te Kremlin Sarayı'ndaki törende, "Kırım ve Sivastopol'ün Rusya'ya bağlanması ve yeni federal bölgeler oluşturulmasını" öngören yasayı imzaladı. Böylece Rusya Kırım'ı yasa dışı ilhak etmiş oldu.

SON HABERLER
11:41
İran füzesi İsrail'in merkezine isabet etti
11:36
Vakıflar Genel Müdürlüğü günde 120 bini aşkın kişiye iftar veriyor
11:34
İran: ABD uçak gemisine lojistik ve servis hizmeti veren noktalar meşru hedefimizdir
11:27
İmamoğlu Suç Örgütü davasında beşinci duruşma
11:23
ABD-İsrail'in saldırılarında İran'da bir okul daha hedef alındı
11:22
Trump yönetimi, İran'a saldırıların maliyetini açıkladı
