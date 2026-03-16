Gündem
AA 16.03.2026 10:15

AFAD'dan afetlerde hayvanların korunmasına yönelik uluslararası proje

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, Türkiye ve İspanya iş birliğiyle "Acil Durum ve Afetlerde Hayvanların Korunması ve Refahı Projesi" (RESQ-ANIMALS) başlatıldı.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, afet ve acil durumlarda hayvanlara yönelik müdahale kapasitesini artırmak amacıyla AFAD koordinasyonunda yürütülen eğitim ve çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Afyonkarahisar AFAD İl Müdürlüğü, İspanya'dan Cardinal Herrera Üniversitesi ile Afyon Kocatepe Üniversitesi ortaklığında "Acil Durum ve Afetlerde Hayvanların Korunması ve Refahı Projesi" (RESQ-ANIMALS) hayata geçirildi.

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı-Ana Eylem 2 İşbirliği için Ortaklıklar (Erasmus+ KA2) çerçevesinde yürütülen projede, İspanya'dan arama kurtarma dernekleri, Almanya ve Ukrayna'dan hayvan arama kurtarma konusunda deneyimli itfaiye birlikleri ile Portekiz'den arama kurtarma ekipleri yer alacak.

Projenin akademik ve eğitim içerikleri Afyon Kocatepe Üniversitesi ile Cardinal Herrera Üniversitesi akademisyenleri tarafından oluşturulacak. Projeye, Türk ekipler deprem ve orman yangınları, İspanyol ekipler sel, Ukrayna ekipleri ise kaos ve savaş ortamlarındaki arama kurtarma deneyimleriyle katkı sağlayacak.

Projeyle acil ve afet durumlarında hayvanların yardım, tahliye, kurtarma ve sağlık yönetimine yönelik uluslararası protokoller geliştirilmesi, test edilmesi ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Sıradaki Haber
Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem
SON HABERLER
11:36
Vakıflar Genel Müdürlüğü günde 120 bini aşkın kişiye iftar veriyor
11:34
İran: ABD uçak gemisine lojistik ve servis hizmeti veren noktalar meşru hedefimizdir
11:27
İmamoğlu Suç Örgütü davasında beşinci duruşma
11:23
ABD-İsrail'in saldırılarında İran'da bir okul daha hedef alındı
11:22
Trump yönetimi, İran'a saldırıların maliyetini açıkladı
11:41
Türk lokumu dünya sofralarında: 5 yılda 150 milyon dolarlık ihracat
İslam medeniyetinin izleri Çamlıca’da sergileniyor
Hatay'da denizin taşmasıyla sahil yolu ve işletmeler su altında kaldı
