Emine Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Türk milletinin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutladı.

Erdoğan, "Rahmet, mağfiret ve hikmetin yeryüzünü kuşattığı mübarek Kadir Gecesi, insanlık için umut ve arınma vesilesidir. Aziz milletimizin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Rabbimden bu mübarek gecede ettiğimiz duaların başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere zulüm altında direnen tüm mazlumlara güç ve selamet getirmesini niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.