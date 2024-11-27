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TRT Haber 27.11.2024 10:51

Türkiye'den kalıcı ateşkes temennisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan katil İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkese yönelik yapılan açıklamada, Lübnan’da ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelerin olumlu sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyor ve ateşkesin kalıcı olmasını temenni ediyoruz" denildi.

Türkiye'den kalıcı ateşkes temennisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Lübnan’da ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelerin olumlu sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyor ve ateşkesin kalıcı olmasını temenni ediyoruz" denildi.

İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi
İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi

Türkiye'nin Lübnan’da iç barışın tesisi amacıyla gerekli desteği sunmaya hazır olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İsrail’in ateşkese harfiyen uyması ve Lübnan’da yol açtığı zararı tazmin etmesi için uluslararası toplum tarafından baskı kurulmalıdır.

Türkiye, Lübnan’da iç barışın tesisi amacıyla gerekli desteği sunmaya hazırdır. Bu vesileyle, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için Gazze’de bir an önce kalıcı ve kapsamlı ateşkes ilan edilmesi ve İsrail’in saldırgan politikalarına son vermesi gerektiğini hatırlatmak isteriz."

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Gazze Soykırımı Lübnan
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