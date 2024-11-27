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TRT Haber 27.11.2024 10:51

Türkiye, İsrail ile Lübnan arasında ateşkes sağlanmasını memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, "Lübnan'da ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelerin olumlu sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyor ve ateşkesin kalıcı olmasını temenni ediyoruz" ifadesini kullandı.

Türkiye, İsrail ile Lübnan arasında ateşkes sağlanmasını memnuniyetle karşıladı

Bakanlıktan, İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Lübnan'da ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelerin olumlu sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyor ve ateşkesin kalıcı olmasını temenni ediyoruz. İsrail'in ateşkese harfiyen uyması ve Lübnan'da yol açtığı zararı tazmin etmesi için uluslararası toplum tarafından baskı kurulmalıdır" ifadelerine yer verildi.

İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi
İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi

Türkiye'nin Lübnan'da iç barışın tesisi için gerekli desteği sunmaya hazır olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu vesileyle, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için Gazze'de bir an önce kalıcı ve kapsamlı ateşkes ilan edilmesi ve İsrail'in saldırgan politikalarına son vermesi gerektiğini hatırlatmak isteriz."

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Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Gazze Soykırımı Lübnan
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