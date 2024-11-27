Okullara kar tatili

Kar yağışıyla birlikte buzlanmanın oluştuğu Hakkari, Sivas, Kayseri ve Bayburt'ta eğitim öğretime bugün ara verildi.

Ordu'nun 7, Bingöl'ün 4, Bitlis'in 3, Erzincan'ın Çayırlı, Giresun'un ise Dereli ilçesine bağlı belde ve köylerde okullar 1 gün tatil edildi.

Yoğun kar yağışı ve soğuk hava yurdun birçok kentinde etkisini sürdürüyor

Artvin'in Şavşat ilçesinde aşırı buzlanma nedeniyle 2 gün eğitim yapılmayacak.

Ayrıca, Aksaray il geneli ve Erzincan il merkezi ile bağlı belde ve köyler, Bingöl kent merkezi, Genç ve Solhan ilçesi, Batman'ın Sason, Van’ın Bahçesaray ve Giresun'un Dereli ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Okulların tatil edildiği şehirlerde hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli ile çocuğu kreşe giden anneler de 1 gün idari izinli sayılacak.