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TRT Haber 27.11.2024 09:51

Meteorolojiden 3 il için "sarı kodlu" kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü üç ili sarı kodla uyardı. İşte o iller...

Meteorolojiden 3 il için "sarı kodlu" kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yağışların; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin iç kesimleri, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Artvin, Ardahan, Rize illerinde sarı kodlu uyarı

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Karabük çevreleri ile Kastamonu, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusu ile Siirt ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin iç kesimleri, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde iç ve batı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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