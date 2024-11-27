Puslu 0.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 27.11.2024 08:49

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de

Türkiye'nin imzaladığı 6 milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Buna göre, 13 Temmuz 2023'de Riga'da imzalanan "Türk-Leton Kara Ulaştırması Karma Komite Toplantısı Protokolü" onaylandı.

Protokol, Türkiye ile Letonya arasındaki ticaretin ve kara yolu taşımacılığının gelişimine ilişkin bilgi teatisi, karayolu taşımacılığı geçiş belgesi 2023 kotasının ve 2024 geçici kotasının belirlenmesi dahil kara yolu ile eşya taşımacılığı gibi çeşitli konular içeriyor.

İtalya'nın başkenti Roma'da 18 Ekim 2023'te imzalanan "Türk-İtalyan Kara Ulaştırması Karma Komitesi Toplantısı Protokolü" de onaylandı. Türk ve İtalyan heyetleri, yolcu taşımacılığı alanında iş birliği yapma konusunda mutabık kalmıştı.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki 19 Ocak'ta varılan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne İthal Edilen Ürünlerin Ürün Güvenliği Denetimi Konusunda İşbirliğine Dair Uygulama Protokolü" onaylandı. Protokol, KKTC'ye gönderilecek ürünlerin güvenliğini içeriyor.

Öte yandan yine KKTC ile varılan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ülke Sınırlarından Geçen Taşıt ve Eşyaya Dair Ön Bilgi Değişimine İlişkin Protokol"ün onayı ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ayni Hibe Anlaşması" yürürlüğe girdi.

Türkiye ile Ukrayna arasında 8 Mart'ta İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Taşınan Eşya ve Ulaşım Araçlarına Dair Elektronik Bilgi Paylaşım Sistemi Kurulmasına İlişkin Anlaşma"nın onayı da Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşma, karşılıklı ticaret ve taşımacılığı kolaylaştırmayı hedefliyor.

ETİKETLER
KKTC Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete
Sıradaki Haber
Bakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:31
Lübnan'da çatışmaya giden süreç işgalci İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla başladı
09:28
Ateşkesin ardından Lübnan ordusu ülkenin güneyinde konuşlanmak için çalışmalarını sürdürüyor
09:33
Kapadokya'da balonlar gökyüzüne yeniden renk kattı
09:24
Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı
09:44
'Yenidoğan çetesi' davasında ikinci duruşma
09:37
Bilim insanları evrenin en büyük simülasyonunu oluşturdu
Kapadokya'da balonlar gökyüzüne yeniden renk kattı
Kapadokya'da balonlar gökyüzüne yeniden renk kattı
FOTO FOKUS
Bilim insanları evrenin en büyük simülasyonunu oluşturdu
Bilim insanları evrenin en büyük simülasyonunu oluşturdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ